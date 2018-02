Heimspiel für die Hittfelder Sharks

(cc). Zum Heimspiel in der Halle am Peperdieksberg in Hittfeld erwarten die U16-Sharks (Haie) Hittfeld-Hamburg als Tabellenführer der Hauptrundengruppe 1 der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) am Sonntag, 4. Februar, 12.30 Uhr, das Team der Spielgemeinschaft "Young Rasta Dragons" aus Vechta und Quakenbrück, das aktuell auf dem fünften Tabellenplatz steht.