Heimspiel für die Rosengarten- "Luchse"

(cc). Zum nächsten Heimspiel in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen erwartet der Tabellendritte SGH Rosengarten- BW Buchholz am Samstag, 15. Oktober, 19 Uhr, in der Nordheidehalle die Kurpfalz Bären der TSG Ketsch. "Wir müssen in dieser Partie versuchen, über 60 Minuten stabil zu sein", sagt SGH-Trainer Steffen Birkner. Bereits um 13 Uhr spielt am Samstag in derselben Halle die Zweite der SGH (Oberliga) im HVN-Pokal gegen den TSV Morsum aus der Landesliga Bremen.