Heimspiel für Frauen des VfL Jesteburg

(cc). Zum nächsten Heimspiel in der Fußball-Regionalliga Nord der Frauen erwartet der Tabellenachte VfL Jesteburg am Sonntag, 11. März, 14 Uhr, den ATS Buntentor Bremen (Rang 9). Beide Teams müssen noch um den Klassenverbleib in der Liga bangen. Das Spiel der Hinrunde konnte das VfL-Team mit 4:2 in Bremen gewinnen. Jetzt hoffen alle darauf, dass der Platz in Jesteburg am Sonntag bespielbar sein wird.