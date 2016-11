Heimspiel für Fußballfrauen des VfL Jesteburg

(cc). Zum Heimspiel in der Regionalliga Nord empfangen die Fußball-Frauen des VfL Jesteburg am Sonntag, 27. November (14 Uhr, Am alten Moor) den FC Bergedorf 85. Vor einer Woche gewann das VfL-Team mit 6:1 beim ATS Buntentor in Bremen und rückte auf Platz fünf der Tabelle vor.

Zur Halbzeit lag Jesteburg noch knapp mit 1:0 in Führung. Dreifache Torschützin beim VfL war Andrea Luedewig. Die weiteren Treffer zum 6:1-Erfolg steuerten Marleen Gerkens, Sarah Wedtgrube und Hanna Heyken bei.