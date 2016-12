Heimspiel für Hollenstedt in der Oberliga

(cc). Zum Heimspiel in der Oberliga Niedersachsen erwarten Hollenstedts Handballfrauen (Tabellendritter) am Samstag, 3. Dezember, 17 Uhr, den VfL Wolfsburg (Rang 7). Die Zweite der SGH Rosengarten-BW Buchholz (10.) spielt am Dienstag, 6. Dezember, 20.30 Uhr in der Sporthalle in Nenndorf ebenso gegen den VfL Wolfsburg. Beginn ist um 20.30 Uhr.