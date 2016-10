Heimspiel für Jesteburger Fußballfrauen

(cc). Zum Heimspiel in der Fußball-Regionalliga Nord der Frauen erwartet der VfL Jesteburg am Sonntag, 9. Oktober, 14 Uhr, den Tabellenführer TV Jahn Delmenhorst. Bislang hat Aufsteiger Jesteburg nur einen einzigen Punkt aus vier Spielen in der neuen Saison holen können. Auch im Niedersachsenpokal lief es nicht rund. Auswärts kassierte das VfL-Team eine 1:3 (1:1)-Niederlage beim Oberligisten Blau-Weiß Hollage - – und ist damit aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Das VfL-Tor erzielten Anna-Lena Günthel.