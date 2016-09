Heimspiel für MTV Ashausen-Gehrden

(cc). Zum Heimspiel in der Landesliga Niedersachsen erwarten die Handballfrauen des MTV Ashausen-Gehrden am Samstag, 17. September, die Mannschaft vom Handballverein Lüneburg. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Am vergangenen Wochenende startete das MTV-Team mit einem deutlichen 22:14-Erfolg gegen TSV Wietze in die neue Saison. Auch die Landesliga-Frauen der HG Winsen sind mit einem Sieg (22:14 gegen SV Altencelle) in die neue Punktspielrunde gestartet. In der Landesliga der Männer spielt Aufsteiger HG Winsen nach seinem 27:23-Auftaktsieg gegen HV Lüneburg am Sonntag auswärts beim MTV Soltau.