Heimspiel für MTV Eyendorf

(cc). Zum nächsten Heimspiel in der Handball-Verbandsliga der Männer erwartet der MTV Eyendorf am Samstag, 1. Oktober, 19.15 Uhr, in heimischer Halle den TSV Wietzendorf. Am vergangenen Wochenende kamen die Handballer des MTV auswärts beim MTV Braunschweig II mit 20:34 unter die Räder.