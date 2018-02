Heimspiel für MTV Tostedt

(cc). Zum Heimspiel in der Handball-Oberliga der Frauen erwartet Aufsteiger MTV Tostedt (Rang acht) am Sonntag, 4. Februar, den Tabellenfünften HSG Hannover-Badenstedt II. Spielbeginn ist um 16 Uhr (Halle an der Schützenstraße). Am vergangenen Wochenende verlor Tostedt knapp mit 22:23 beim VfL Wolfsburg, und Hannover-Badenstedt sicherte sich einen 32:26-Heimsieg gegen de HSG Schaumburg-Nord.