Heimspiel für MTV Tostedt

(cc). Zum Heimspiel in der Handball-Oberliga der Frauen erwartet die WOCHENBLATT- "Mannschaft des Jahres 2017", MTV Tostedt, am Sonntag, 18. Februar, 16 Uhr, Schlusslicht HG Rosdorf-Grone. Am vergangenen Wochenende kassierte das MTV-Team ein 23:30 (12:15) bei der HSG Göttingen. Beste Werferin: Anna-Lena Wagener (8 Tore).