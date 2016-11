Heimspiel für Tostedts Tischtennisfrauen

(cc). Am Samstag, 26. November (15 Uhr, Halle Poststraße) erwarten die Tischtennisfrauen des MTV Tostedt zum Heimsieg in der 2. Bundesliga den Tabellendritten ESV Weil. Tags darauf spielt Tostedt auswärts beim TuS Uentrop. Am vergangenen Wochenende gewann der MTV Tostedt in heimischer Halle mit 6:3 gegen TTC Langweid und rückte auf Platz fünf der Tabelle (7:5 Punkte) vor. Nach den Eingangs-Doppeln war die Partie ausgeglichen - 1:1. Nachdem die beiden ersten Einzel nur einen Sieg durch Laura Matzke brachten, ging es mit 2:2 in die Pause. Nach Wiederbeginn folgte der Doppelschlag durch Svenja Koch und Anne Sewöster, und ein weiterer Pluspunkt durch Laura Matzke. Anschließend verlor zwar Caroline Hajok auch ihr zweites Einzel, aber der 3:1-Einzelsieg von Svenja Koch gegen Maria Krazelova brachte am Ende den 6:3-Erfolg.