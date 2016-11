Heimspiele für die Basketball-Sharks

(cc). Am Sonntag, 27. November, stehen Heimspiele für die beiden Basketballteam der Hittfelder Sharks (Haie) auf dem Programm: Das U16-Team (JBBL) empfängt um 11 Uhr TuS Lichterfelde, und das U19-Team (NBBL) spielt um 13.45 Uhr gegen die Baskets Akademie Wester-Ems. Beide Spiele finden in der Sporthalle Am Peperdieskberg in Hittfeld statt. "Der Derbysieg vor zwei Wochen gegen die Piraten hat gezeigt, dass in dem U16-Team noch viel Potential steckt", sagt der sportliche Leiter Lars Mittwollen. Das junge NBBL-Team der Sharks will am Sonntag gegen Oldenburg den ersten Saisonsieg einfahren.