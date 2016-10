Heimspiele in der Handball-Oberliga

(cc). In der Handball-Oberliga der Frauen stehen am Samstag, 21. Oktober, für unsere Landkreistreams Heimspiele auf dem Programm: Aufsteiger SGH Rosengarten - BW Buchholz Zweite empfängt um 15 Uhr in Nenndorf die Eintracht Hildesheim, und beim Drittliga-Absteiger TuS Jahn Hollenstedt ist um 17 Uhr der Hannoverscher SC zu Gast.