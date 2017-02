Helmboldt schafft die DM-Qualifikation

(cc). Die 16-jährige Lena Helmboldt (LG Nordheide) aus Ashausen hat die Qualifikation für die deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften am 25. und 26. Februar in Sindelfingen geschafft. Die amtierende Niedersachsenmeisterin im 1500-Meter-Lauf der U18 hat bei den norddeutschen Hallenmeisterschaften in Neubrandenburg in der älteren U20-Konkurrenz mit neuer persönlicher Bestzeit (4:49,57 Minuten) die DM-Norm sogar um mehr als fünf Sekunden unterboten.