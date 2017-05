Henrik Titze folgt seinem Bruder Sören als Trainer beim TSV

Die Trainernachfolge für die kommende Saison ist beim Fußball-Bezirksligisten TSV Winsen entschieden: Der TSV gab auf seiner Facebook-Seite bekannt, dass Torwart Henrik Titze (30) das Amt als Spielertrainer von seinem zwei Jahre älteren Bruder Sören übernimmt. Der bisherige TSV-Coach Sören Titze wechselt als Trainer zum Oberligisten FC Teutonia 05 (das WOCHENBLATT berichtete).In dieser Konstellation will der TSV Winsen in der kommenden Bezirksliga-Spielzeit einen neuen Anlauf in Richtung Landesliga-Aufstieg nehmen. Am vergangenen Wochenende konnte der TSV zwar im letzten Saisonspiel mit 2:1 gegen den VfL Maschen gewinnen, verpasste aber den Meistertitel aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem Titelgewinner VfL Westercelle.