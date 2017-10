HG Winsen empfängt Tabellendritten

(cc). Vor einer schweren Aufgabe stehen die Handballfrauen der HG Winsen (Tabellenvorletzter), die im nächsten Heimspiel der Landesliga am Sonntag, 29. Oktober, auf den Tabellendritten TSV Wietze treffen. Beginn: 15.10 Uhr, Halle an der Bürgerweide. Am vergangenen Wochenende kam Winsen gegen Spitzenreiter SV Garßen-Celle II mit 17:30 unter die Räder.