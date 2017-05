HG Winsen gewinnt in Ashausen

(cc). Im Kampf um den Klassenverbleib in der Handball-Landesliga der Frauen hat die HG Winsen im Derby mit 21:20 beim MTV Ashausen-Gehrden gewonnen. Neuer Tabellenvorletzter ist jetzt der MTV Eyendorf, der eine 25:28-Auswärtsniederlage bei der HSG Lachte-Lutter kassierte. Am Samstag, 6. Mai, 19.15 Uhr, empfängt Eyendorf in eigener Halle den Tabellenzweiten SV Altencelle, und Winsen muss am Sonntag, 7. Mai, auswärts bei Lachte-Lutter punkten.