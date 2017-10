Hittfelder Golfer holen Sieg in der Niedersachsen-Liga

Die Seniorenmannschaft des Hockenberger Golfclubs hat sich in der Niedersachsen-Liga der Senioren AK65 die Meisterschaft gesichert.In der Partie gegen die Mannschaft der Thülsfelder Talsperre aus dem Landkreis Cloppenburg spielten auf der 18-Loch-Anlage des Golfclubs Wilhelmshaven jeweils sechs Spieler gegeneinander. „Sieger ist, wer die wenigsten Schläge benötigt um den Golfball in das kleine Loch auf den Grüns zu befördern“, betont Teamsprecher Winfried Arens. Da es an diesem Tag stark geregnet hatte, kamen alle Golfer nach vier Stunden Wettkampf durchnässt zurück. Die Hittfelder als neuer Niedersachsenmeister. „Die Auswertung der Ergebnisse ergab einen hauchdünnen Vorsprung für die Hockenberger Golfer“, berichtete Arens: „Bei einem gemeinsamen Abendessen ging ein schöner und interessanter Golftag zu Ende.“ Am Hittfelder Erfolg beteiligt waren: Reinhard Krienke, Rainer Schreib, Hartmuth Schlenker, Addi Hülso, John Nauman, Eberhard Grüttner (Captain), Udo Skrodzki, Lutz Scharnow, Harald Feldbinder, Winfried Arens, und Wolfgang Pein.