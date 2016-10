Hittfelder Sharks gewinnen Südderby

(cc). Mit 87:61 (41:32) hat das Damenteam der Hittfelder Sharks das Basketball-Südderby in der 2. Regionalliga Nord gegen die SG Harburg gewonnen. Bis auf den ersten Drei-Punkte-Wurf für die Sharks von Samantha Harbs, gehörte die Anfangsphase der Partie den Harburg Baskets, die mit 17:10 in Führung gingen. Im zweiten Spielabschnitt hatten die Sharks aber auf 30:20 gedreht. Anschließend verkürzte die SG Harburg zum 32:41-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit waren die Sharks wieder zurück, und kamen auch zu einigen einfachen Punkten. Beim Stand von 62:41 im dritten Viertel schien die Partie zu Gunsten der Pharks entschieden zu sein, die sogar auf 87:51 erhöhten. In der Folgezeit ließen die Sharks die Zügel etwas schleifen, und die Harburgs Baskets konnten mit zehn Punkten in Folge (87:61) noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.