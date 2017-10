Hollenstedt behauptet Platz fünf in der Landesliga

Nach dem Seitenwechsel legte Hebestreit mit zwei weiteren Treffern zum 14:12 (32.) nach. Anschließend hatten die Hollenstedter leichtes Spiel, einen deutlichen Sieg einzufahren. Diesmal war es Felix Pellewessel, der 18 Sekunden vor Schluss den Treffer zum 30:22-Endstand erzielte. In der Tabelle bleibt Hollenstedter Fünfter (6:2 Punkte), und Luhdorf das Schlußlicht (0:10). Beide Teams spielen am kommenden Sonntag, 29. Oktober, auswärts: TuS Jahn Hollenstedt beim Tabellensiebten MTV Soltau II (15.15 Uhr), und die SG Luhdorf-Scharmbeck beim Tabellenzweiten MTV Müden-Örtze (17 Uhr). Der dritte Kreisvertreter in der Landesliga, der MTV Eyendorf (Tabellendritter), kam beim Tabellenvorletzten SG Südkreis-Clenze zu einem etwas glücklichen 26:25 (14:11)-Erfolg. Denn im zweiten Durchgang hatte der Gastgeber zum 21:20 gedreht. Aber Eyendorf erkämpfte sich noch den Sieg. Bester MTV-Werfer: Sebastian Petersen (7/1 Tore).Weiter spielten: MTV Dannenberg - HSG Heidmark 30:33, TV Uelzen - SV T Uelzen-Salzwedel 30:13, TSV Wietzendorf – HV Lüneburg 27:23, TUS Bergen - MTV Soltau II 28:25, und HBV 91 Celle - MTV Müden-Örtze 29:30.