Hollenstedt gewinnt gegen Wolfsburg

HANDBALL: TuS Jahn drehte erst in Halbzeit zwei richtig auf

Mit einer soliden Abwehrleistung und kämpferischer Leidenschaft im Angriff haben Hollenstedts Handballfrauen am Samstagabend das Heimspiel in der Oberliga Niedersachsen mit 30:23 Toren gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Obwohl das Gästeteam aus der Volkswagenstadt zur Halbzeit noch mit 8:11 dran war, sicherte sich Hollenstedt im zweiten Durchgang über einen dynamischen Auftritt viele Vorteile und am Ende den deutlichen Heimsieg. „Bejubelt wurde heute ein Sieg, auch wenn es nicht durchgängig rund lief“, sagte TuS Jahn-Trainer Arne Schneider nach dem Spiel. Die besten Werferinnen beim TuS Jahn waren Eileen Volkmann (10) und Julia Fritsche (7 Tore). Den Treffer zum Tor Nummer "30" erzielte Sandra Nickel mit dem Schlusspfiff. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.