Hollenstedt gewinnt im Derby gegen Winsen

Die Herren des TuS Jahn Hollenstedt gewinnen vor stimmungsvoller Kulisse zuhause gegen Aufsteiger HG Winsen mit 36:23 Toren und behaupten damit Platz sechs der Handball-Landesligatabelle (12:8 Punkte). "Ein entschlossener Auftritt. Denn in den letzten Spielen war Winsen immer ein Angstgegner für uns,“ freute sich auch TuS Jahn-Trainer Martin Kuligowski nach dem letzten Heimspiel des Jahres. Hollenstedts Haupttorschütze war Marcel Hebestreit mit neun Toren. Beste Werfer bei der HG Winsen waren Nils Schubert (7) und Philipp Carius (6 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.