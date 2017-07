Hollenstedt testet gegen Fredenbeck

(cc). Zur Vorbereitung auf die neue Landesliga-Saison haben sich die Handballer des TuS Jahn Hollenstedt einen Drittligisten eingeladen. Zu Gast sind am Donnerstag, 27. Juli, 20 Uhr, in den Max-Schmeling-Hallen die Top-Handballer des VfL Fredenbeck. Der VfL kommt mit seinem neuen Trainer Steffen Birkner, der in der vergangenen Saison Trainer beim Frauen-Zweitligisten Rosengarten-Buchholz war. Hollenstedt wird sich mit seinen Neuzugängen Lukas Versemann aus Braunschweig und Stefan Stünke aus Münster präsentieren.