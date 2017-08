HSV-Handballer beim TuS Jahn Hollenstedt

(cc). Die Landesliga-Handballer des TuS Jahn Hollenstedt testen im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung auf hohem Niveau. Am Samstag, 5. August, 18 Uhr, ist Drittligist HSV Handball in den Max-Schmeling-Hallen zu Gast. Das Team des Handball Sport Vereins (HSV) Hamburg absolviert am kommenden Wochenende ein Trainingslager in Hollenstedt.