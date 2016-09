Im Bezirk auf dem Podest

(cc). Bei den Bezirksmeisterschaften im Fechten, die am vergangenen Wochenende in Soltau ausgetragen wurden, kehrten die Degenfechter von Blau-Weiss Buchholz mit Medaillen in Gold und Bronze im Gepäck zurück: Bei den Schülern belegten Niklas Paffenholz und Johannes Heydorn die Plätze eins und drei. Gold und Bronze holten auch ihre Vereinskameraden Jakob König und Moritz Hödtke in der Konkurrenz der Jugend B. „Eine kontinuierliche Jugendarbeit zahlt sich eben aus“, freute sich der Buchholzer Trainer Mehmet Bilinir.