Im Pokal: Winsen gegen Meckelfeld

(cc). Der Fußball-Bezirkspokalwettbewerb beginnt mit einem echten Knaller: Bereits in der Qualifikation zur ersten Hauptrunde um den Bezirkspokal treffen am Mittwoch, 19. Juli, 19 Uhr, im Jahnstadion in Winsen der Bezirksliga-Vizemeister TSV Winsen und Landesligist TV Meckelfeld aufeinander. Beide Teams werden sich mit ihren neuen Trainern präsentieren: Henrik Titze beim TSV, und Sven Timmermann bei den Seevetalern. Auf den Sieger dieser Partie wartet vier Tage später bereits in der ersten Hauptrunde die Eintracht Elbmarsch. Nach der Auslosung stehen drei weitere Kreisderbys auf dem Programm: Kreispokalsieger MTV Egestorf empfängt am 19. Juli den TSV Auetal, die SG Scharmbeck-Pattensen den VfL Maschen, und beim MTV Borstel-Sangenstedt ist am 23. Juli der SV Bendestorf zu Gast.