Internationales Handballturnier in Winsen

(cc). Über Pfingsten findet das 18. internationales Jugend-Handballturnier „wir leben Elbe-Masters“ mit Gästeteams aus Litauen, Polen und den Niederlanden in Winsen statt. Insgesamt werden 40 Mannschaften in sechs verschiedenen Altersklassen teilnehmen. Die Spiele werden in der WinArena und in der sporthalle der Berufsschule an der Bürgerweide ausgetragen. Gastgeber ist der Jugend-Handballturnier-Verein (JHV) Winsen. Am Samstag, 19. Mai, und Sonntag, 20. Mai, finden die Spiele jeweils zwischen 8.00 und 18.00 Uhr statt. Der Pfingstmontag, 21. Mai, bleibt von 8.00 bis 15 Uhr den Finalspielen in der WinArena, Bürgerweide 7, vorbehalten. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.elbe-masters.de