Irrwisch siegt am Stover Strand

Der achtjährige braune Wallach gewinnt den Großen Preis beim 143. Stover Rennen mit Katie Beer im Sulky

Prächtige Stimmung bei der wohl traditionsreichsten Pferdesportveranstaltung Norddeutschlands. Dazu am Sonntagnachmittag viel Sonne und blauer Himmel am 143. Renntag am Stover Strand.Sportlicher Höhepunkt des Renntages das 13. Rennen mit Bänderstart um den Großen Preis von Stove. Und Sieg für Irrwisch (Besitzerin Anja Mismahl)! Katie Beer gewinnt den Großen Preis, Zweiter Run for the Roses (Hans-Jürgen von Hold, Besitzerin: Sandra Weinert), Dritter Dyanne Cunera (Eddy van der Galien, Besitzer: Dr. Sjoerd T.V Galien). Zuvor hatte Katie Beer im Sulky von Gentleman As (Besitzer: Jens Oetken) das Trabrennen um den Preis der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Harburg gewonnen. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.