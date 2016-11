Jacqueline Musik holt Silbermedaille

(cc). Beim jahrgangsoffenen Oranienburger Pokalturnen in Brandenburg sicherte sich die 14-jährige Jacqueline Musik (TSV Buchholz 08) im Einzelmehrkampf an vier Geräten (Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden) mit insgesamt 14,15 Punkten die Silbermedaille. Am Schwebebalken turnte sie mit 14,15 Punkten den Tageshöchstwert.