Jahrestagung der Landkreis-Athleten

(cc). Ehrungen erfolgreicher Sportler, Jahresberichte und Wahlen zum Vorstand stehen auf der Tagesordnung zum Kreisverbandstag der Leichtathleten im Landkreis Harburg, der am Freitag, 13. Januar, 19.30 Uhr, im Gasthaus Vossbur in Tangendorf stattfindet. Anträge sind bis 6. Januar an Birgit Costard zu richten.