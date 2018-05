Jana Sussmann hat EM-Norm verpasst

(cc). Beim 54. Pfingstsportfest in Rehlingen war die Leichtathletik-Weltelite am Start. Mit dabei die 27-jährige Jana Sussmann (LT Haspa Marathon) aus Winsen. Die Topathletin wurde über 3000-Meter-Hindernislauf der Frauen Dritte in 9:48,64 Minuten, verpasste aber knapp die Norm (9:45 Min.) zur Teilnahme an den Europameisterschaften (EM) vom 7. bis 12. August in Berlin. Den Sieg sicherte sich Antje Möldner-Schmidt aus Cottbus (9:47,95 Minuten) vor Elena Burgard (9:48,08) von der LG Nordschwarzwald.