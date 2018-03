Jana Sussmann holt DM-Bronze

(cc). Die ehemalige Nordheide-Athletin aus Winsen, Jana Sussmann (27, LT Haspa Marathon) hat bei den deutschen Crosslauf-Meisterschaften über 5,2 Kilometer der Frauen (18:40 Minuten) in Ohrdruf die Bronzemedaille geholt. Der Titel ging an Elena Burkard (25, Nordschwarzwald), die nach 17,33 Minuten das Ziel erreichte. Insgesamt waren in der Konkurrenz der weiblichen U23 und Frauen 38 Läuferinnen am Start.