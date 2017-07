Jana Sussmann verpasst WM-Norm

(cc). Bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten am vergangenen Wochenende in Erfurt holte Jana Sussmann (26, LT Haspa Marathon) aus Winsen zwar über 3000 Meter Hindernis den Vizetitel, verpasste aber in ihrer Zeit von 9:57,59 die Norm (9:39 Min.) zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft (WM), die vom 5. bis 13. August im Olympiastadion in London ausgetragen wird. Deutsche Meisterin über 3000 Meter Hindernis wurde Gesa Felicitas Kraus aus Trier (9:25,81 Minuten).