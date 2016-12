Jason Hildebrandt holt DM-Vizetitel

TENNIS: Der Ex-Hittfelder wurde erst im Finale gestoppt

Bei den deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften, die in den Altersklassen U14, U16 und U18 im Tennis-Zentrum in Essen ausgetragen wurden, sicherte sich das ehemalige Hittfelder Tennis-Talent Jason Jeremy Hildebrandt (17) mit einer starken Leistung die deutsche U18-Vizemeisterschaft. Im Finale musste er nach einem spannenden Duell mit 4:6 und 3:6 den Titel dem an Position fünf gesetzten Jannik Gieße (TK GW Mannheim) überlassen. „Jason Hildebrandt, der jetzt in Rahlstedt wohnt, hält aber immer noch intensiv die Verbindung zum Hittfelder TC“, berichtet HTC-Pressewart Winfried Schwehn.