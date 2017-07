Jeremy bei der WM am Start

BASEBALL: Nachwuchsspieler der Farmers in Taiwan

Am morgigen Freitag, 28. Juli, fliegt der Baseball-Nachwuchsspieler der Wild Farmers Dohren, Jeremy Fernandez-Ruiz, mit der deutschen Nationalmann­schaftzur U12-Weltmeisterschaft (WM) nach Taiwan. „Jeremy ist erst elf Jahre alt, gehörtaber schon zu den besten U12-Spielern aus ganz Deutschland“, lobt Wild Farmers Pressesprecherin Kirsten Dallmann. Erst kürzlich kamdas Baseballtalent der Farmers von der U12-Europameisterschaft aus den Niederlanden zurück. Bei dem Turnier in Utrecht wurde das deutsche Team als Titelverteidiger diesmal aber nur Vierter. Jeremys Vater ist der gebürtige Dominikaner Pedro Fernandez-Ruiz, der selbst Spieler der ersten Mannschaft (Bundesliga) der Wild Farmers ist, und seinen Sohn schon im Alter von sechs Jahren auf die Baseballanlage in Dohren mitgenommen hatte.