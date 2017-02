Jesteburg bleibt Tabellenführer

(cc). Mit einem eindrucksvollen 6:2-Sieg gegen den MTV Hanstedt hat das Badmintonteam des VfL Jesteburg seine Tabellenführung in der Bezirksliga Lüneburg verteidigt. Mit jeweils zwei Siegen trugen die Jüngsten im Team, Ron Schneider und Sarah Kragge, entscheidend zum Erfolg bei. Der VfL Jesteburg bleibt verlustpunktfrei und steht mit drei Zählern Vorsprung vor Verfolger TV Uelzen an der Tabellenspitze. Eigentlich standen an diesem Heimspieltag zwei Partien auf dem Plan, aber der MTV Soltau musste wegen krankheitsbedingter Ausfälle im Team kurzfristig absagen.