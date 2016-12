Jesteburg kassiert 0:2-Niederlage

(cc). Das letzte Spiel des Jahres in der Fußball-Regionalliga der Frauen hat der VfL Jesteburg verloren. Im Heimspiel der Rückrunde gab es eine 0:2-Niederlage gegen den FC Bergedorf 85. Das Spiel der Hinrunde hat der VfL noch mit 1:0 in Bergedorf gewinnen können. Damit ist Jesteburg auf Platz acht (17 Punkte) der Tabelle abgerutscht, und spielt nach einer langen Winterpause erst wieder am 5. März 2017 zuhause gegen den TSV Havelse.