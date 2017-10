Jesteburg verliert 0:2 in Bremen

(cc). Die Fußballfrauen des VfL Jesteburg mussten ihre dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Im Auswärtsspiel der Regionalliga Nord gab es für das VfL-Team eine 0:2 (0:0)-Niederlage bei der zweiten Mannschaft des SV Werder Bremen. Nachdem Jesteburgs treffsichere Andrea Ludewig in der 27. Spielminute einen Elfmeter verschossen hatten, ging es torlos in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang schlug es zweimal im VfL-Gehäuse ein (52. und 72. Minute). Zum nächsten Heimspiel erwartet der Tabellenneunte VfL Jesteburg am Sonntag, 22. Oktober, 14 Uhr, den Tabellennachbarn TSG 07 Burg Gretesch.