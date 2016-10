Jesteburg wartet auf ersten Sieg

(cc). Die Fußball-Frauen des VfL Jesteburg müssen noch auf ihren ersten Sieg in der neuen Saison der Regionalliga Nord warten. Gegen den Tabellenführer TV Jahn Delmenhorst kassierte der Aufsteiger am vergangenen Wochenende eine 3:9 (1:5)-Heimniederlage. Am Sonntag, 16. Oktober, spielt das VfL-Team auswärts beim Tabellendritten ESV Fortuna Celle.