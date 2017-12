Beim Tanzturnier des Grün-Gold-Clubs Schleswig um den Schlei-Pokal belegte das Turnierpaar Hartmut und Sabine Stehr von der Tansportabteilung des VfL Jesteburg nach einer erfolgreichen Vorrunde und einer Leistungssteigerung im Finale Platz zwei in der Klasse Senioren-III-A. Den Turniersieg sicherte sich ein Paar aus Nürnberg. Insgesamt waren in dieser Klasse neun Paare am Start, die aus ganz Deutschland angereist waren.