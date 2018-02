Jesteburger triumphiert beim Winter-Triathlon

LEICHTATHLETIK: Reinhold Wolter holt WM-Titel

Der 81-jährige Reinhold Wolter (VfL Jesteburg) hat seinen Titel in der Altersklasse (Age-Grouper) bei der Wintertriathlon-Weltmeisterschaft (WM) in Cheile Gradistei in Rumänien in 2:28:45 Stunden verteidigt. Dort traf sich auf der Wintersportanlage am Fuße der Karpaten die deutsche Wintertriathlon-Nationalmannschaft, die insgesamt acht Medaillen (davon 6 mal Gold) auf ihrem Konto verbuchen konnte.„Durch den Temperaturanstieg und die Sonneneinstrahlung war der Parcours tief und schwer geworden. Laufen war noch gut möglich, beim Biken aber war die Strecke nach der ersten Runde schon so aufgewühlt, dass man in manchen Passagen zum Absteigen und Schieben gezwungen war“, berichtigte der sportliche Senior aus Brackel: „Dafür waren die drei Skilanglaufrunden trotz satter Anstiege und Abfahrten wiederum ein Genuss.“