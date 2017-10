Jugendturnier im AZL Luhmühlen

(cc). Am Sonntag, 22. Oktober, findet in den Reithallen des Ausbildungszentrums Luhmühlen (AZL) ein Jugendturnier in Dressur und Springen bis zur Zwei-Sterne-A-Klasse für Teilnehmer bis 21 Jahre um den Sparkassen Cup statt. Teilnehmen werden 155 Reiter mit 235 Pferden bei rund 300 Starts. Das Turnier beginnt um 7 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse E. Für vielseitige Nachwuchsreiter stehen kombinierte Prüfungen auf dem Programm.