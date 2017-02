Julia Kämmerer holt Tennistitel

Bei den niedersächsischen Tennis-Hallenmeisterschaften in Isernhagen hat sich die 12-jährige Julia Kämmerer (TC Elbmarsch) aus Tespe den U12-Titel gesichert. Das Finale gewann sie mit 1:6, 6:1 und 6:1 gegen Ada Gergec vom TCH Buchholz.Im Halbfinale stand Julia Kämmerer der Nummer zwei der Setzliste, Evelyn Warkentin (TV 87 Sparta Nordhorn) gegenüber, und gewann mit 6:1 und 6:4. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr, denn das Tennistalent aus Tespe trainiert seit Oktober 2016 in Peine an der Tennisakademie des ehemaligen Profis Sascha Nensel.