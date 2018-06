Julia Krajewski gewinnt DM-Titel in Luhmühlen

REITSPORT: Neuseeländerin Jonelle Price ist die Siegerin in der Vier-Sterne-Prüfung

Julia Krajewski und Samurai du Thot sicherten sich in Luhmühlen nicht nur den Sieg in der internationalen Drei-Sterne-Prüfung, sondern auch den Titel in der Deutschen Meisterschaft (DM) der Vielseitigkeitsreiter 2018. Die Warendorferin blieb im abschließenden Springen am Sonntag ohne Fehler, nachdem sie zuvor schon in der Dressur und den Geländeritt dominiert hatte. Lokalmatador Andreas Dibowski aus Döhle, wurde auf Butts Avedon in der DM-Wertung Fünfter. Die Vier-Sterne-Prüfung in der Luhmühlener Heide gewann Jonelle Price aus Neuseeland mit Faerie Dianimo, die bereits in diesem Jahr in Badminton triumphiert hatte. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.