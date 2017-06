Julia Krajewski gewinnt Vier-Sterne-CCI in Luhmühlen

REITEN: Lokalmatador Dibowski musste im Springen aufgeben

Julia Krajewski sicherte sich im Sattel von Samurai du Thot in einem spannenden Finale den Sieg in der Vier-Sterne-Prüfung von Luhmühlen. Lokalmatador und Vorjahressieger Andreas Dibowski aus Döhle hatte Pech und musste mit einem lahmenden Butt´s Avedon den Springplatz verlassen.Neue Deutsche Meisterin der Vielseitigkeitsreiter ist Bettina Hoy, die mit ihrem Pferd Seigneur Medicott die CIC*** Meßmer Trophy gewann. Die Plätze zwei und drei gingen an Michael Jung mit Star Connection, und Sandra Auffarth mit Opgun Louvo.Bei der Jubiläumsausgabe „60 Jahre Vielseitigkeit in Luhmühlen“ wurde toller Sport gezeigt, der in diesem Jahr über 30.000 Zuschauer begeistert hat. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.