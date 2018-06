Junioren-DM in Luhmühlen

(cc). Direkt im Anschluss an das internationale Vielseitigkeitsturnier vom vergangenen Wochenende finden in Luhmühlen vom 21. bis 24. Juni die Deutschen Meisterschaften (DM) in der Vielseitigkeit Junioren und Jungen Reiter statt. Zum zweiten Mal findet die DM in der Westergellerser Heide statt. Geländetag ist Samstag, 23. Juni. Die Entscheidungen fallen Sonntag, 24. Juni, im Springparcours.