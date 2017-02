Kampfgeist der „Luchse“ wurde belohnt

HANDBALL: Rosengarten-Buchholz gewinnt 28:19 gegen Kleenheim

Einen am Ende deutlichen Sieg konnten die Handballfrauen der SGH Rosengarten-BW Buchholz am Samstag gegen die HSG Kleenheim verbuchen. Mit 28:19 (12:11) besiegten die „Luchse“ vor 284 Zuschauern in der Nordheidehalle im Heimspiel der 2. Bundesliga das Gästeteam aus Mittelhessen. „Ich freue mich, dass die Mannschaft nach langer Zeit wieder einen Heimsieg feiern kann“, sagte SGH-Trainer Steffen Birkner nach dem Spiel.Danach sah es zunächst jedoch nicht aus: Zu Beginn der Partie ging Kleenheim mit 5:0 (9. Minute) in Führung, und war zur Halbzeitpause noch mit 11:12 dran. Erst mit Beginn des zweiten Durchgang kamen die Gastgeberinnen vollends in Fahrt und bewiesen echten Kampfgeist: Jede kämpfte für jede, die Abwehr packte ordentlich zu und man erarbeitete sich schnelle Tore – bis zum 24:15-Vorsprung (50. Minute), da war der Erfolg bereits in trockenen Tüchern. Konzentriert spielte Rosengarten-Buchholz die Partie zu Ende, und wurde mit viel Beifall von der Tribüne für den verdienten 28:19-Heimsieg belohnt.Neben Haupttorschützin Sabine Heusdens (7 Treffer, davon drei per Siebenmeter), konnten auch Laura Schultze, Paula Prior und Evelyn Schulz mit jeweils fünf Feldtoren ihre gute Leistung unterstreichen. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.