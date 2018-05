Karina Schönmaier auf Rang elf der Jugend-DM

Bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Gerätturnen in Unterhaching belegte die 13-jährige Karina Schönmaier (Blau-Weiss Buchholz) den elften Platz unter 28 Teilnehmerinnen der AK 13. Für Niedersachsen hatten sich nur zwei Turnerinnen qualifiziert. Die zweite Starterin war Nellie Adrian (MTV Jahn Schladen), die Platz 16 belegte.„Karina konnte schon im Rahmen ihrer Einsätze in der 3. Bundesliga mit ihrer Mannschaft vom Turn-Team Kiehn Group reichlich Wettkampferfahrungen sammeln. Die Teilnahme an den deutschen Jugendmeisterschaften war dennoch ein absolutes Highlight“, berichtet Blau-Weiss-Trainerin Susanne Tiedecks. „Die Atmosphäre war einzigartig und die gesamte Turnelite Deutschlands war anwesend.“ Karina Schönmaier ließ sich nicht beeindrucken, und präsentierte sich in ausgezeichneter Form. Allerdings warf sie die missglückte Übung am Stufenbarren ein wenig in der Platzierung zurück. Tidecks lobte: „Wir sind sehr stolz auf Karinas Leistungen und schon heute ist Karina Vorbild für unsere Jüngsten“.