Kicken für den guten Zweck

Das vierte Benefizspiel am Freitagabend der Seevetaler Allstars gegen eine Landkreis-Auswahl (LaFu-Elf 2017) war wieder ein großer Erfolg. Vor rund 200 Zuschauern im Sportzentrum in Fleestedt ging die gastgebende Seevetaler Mannschaft schon früh durch den Treffer von Philipp Zander (VfL Maschen) mit 1:0 (7. Minute) in Führung. Aber kurz vor der Halbzeitpause drehte die LaFu-Elf mit einem Doppelschlag durch die Treffer von Tim Roß (SV Bendestorf) und Leif Wilke (TSV Buchholz 08) zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel bekam das Gästeteam mehr Spielanteile und fuhr am Ende einen deutlichen 8:2-Sieg ein. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Präventionsrat Seevetal und an die Seevetaler Kinderkrebshilfe. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.