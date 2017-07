Kim Wahle bei den Handball-„Luchsen“

Die 23-jährige Handballerin Kim Wahle hat jetzt offiziell von der SVG Celle (letzte Saison noch 1. Bundesliga) zum Zweitligisten HL Buchholz 08-Rosengarten gewechselt. „Eigentlich waren die Personalplanungen schon abgeschlossen, doch dank der Unterstützung der Firma Schröder Immobilien aus Winsen können wir kurz vor Saisonstart noch Kim als weiteren Neuzugang melden“, bestätigt Luchse-Geschäftsführer Sven Dubau. Dem fügt er hinzu: „Kim ist eine absolute Wunschspielerin, die uns definitiv weiter helfen wird.“ Auch Trainer Maximilian Busch ist zufrieden: „Damit ist unser Kader optimal besetzt. Kim ist eine Verstärkung für unsere Mitteposition“, betont der Coach. Handballspielen erlernte die gebürtige Vierhöferin beim MTV Eyendorf. Jetzt wohnt Kim Wahle in Winsen und studiert in Hannover Tiermedizin. In der vergangenen Erstligasaison war sie mit 100 Feldtoren beste Werferin bei der SVG Celle.